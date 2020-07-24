أبدى أمين عسير الدكتور وليد الحميدي انزعاجه لغياب الحراسات الأمنية عن مسلخ محافظة خميس مشيط، وذلك خلال زيارته المفاجئة للتأكد من جاهزيته قبل حلول عيد الأضحى المبارك واستقبال الأضاحي، حيث تم توجيه مشغل المسلخ بتلك الملاحظة لمعالجتها، فيما نوه الحميدي بأن البلدية ستتابع ذلك وستطبق المخالفات النظامية بحقه.

وكان الحميدي تابع آلية تنظيم عمليات الذبح والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية، وتهيئة الساحات الخارجية للمسلخ وتوفير مواقف للسيارات، وتنظيم عملية إنزال الأضاحي وتسهيل انسياب الحركة المرورية، وتوفير كافة الخدمات لأصحاب الأضاحي في المسلخ خلال فترة انتظارهم وفقاً للخطط التشغيلية المعدة مسبقاً والتي تتضمن تمكينهم من متابعة عملية ذبح أضاحيهم داخل صالات الذبح والتقطيع، واعتماد آليات استلام وتسليم الذبائح لضمان عدم الازدحام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس «كورونا»، مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير المستمر للمسلخ.

وشملت الجولة الاطلاع على طرق التخلص من المخلفات والنفايات الناتجة عن عملية ذبح الأضاحي، حفاظاً على سلامة البيئة.