تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيا، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.واطمأن ملك البحرين خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وقد طمأن ولي العهد، ملك البحرين على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن تقديره على مشاعره الأخوية الصادقة.