شدد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على ضرورة إبلاغ هيئة الزكاة والدخل فوراً على هاتف 19993 عند مشاهدة عدد من الحالات.وقال الحسين عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «عند مشاهدتك منشأة تجارية ليس لديها رقم ضريبي، أو تلاعب بزيادة نسبة الضريبة، أو زيادة قيمة الضريبة على إجمالي المبيعات، بلغ فوراً هيئة الزكاة والدخل على هاتف 19993».