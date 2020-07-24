شدد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على ضرورة إبلاغ هيئة الزكاة والدخل فوراً على هاتف 19993 عند مشاهدة عدد من الحالات.
وقال الحسين عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «عند مشاهدتك منشأة تجارية ليس لديها رقم ضريبي، أو تلاعب بزيادة نسبة الضريبة، أو زيادة قيمة الضريبة على إجمالي المبيعات، بلغ فوراً هيئة الزكاة والدخل على هاتف 19993».
وقال الحسين عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «عند مشاهدتك منشأة تجارية ليس لديها رقم ضريبي، أو تلاعب بزيادة نسبة الضريبة، أو زيادة قيمة الضريبة على إجمالي المبيعات، بلغ فوراً هيئة الزكاة والدخل على هاتف 19993».