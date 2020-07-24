شهدت محافظة الطائف عصر اليوم (الجمعة) أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة، فيما داهمت السيول عددا من الأحياء والشوارع الرئيسية.

وعمّت الأمطار أرجاء المحافظة، وشهد حي المتنزه بجوار أرض القمر غرق مجموعة من المركبات، وتعثرت الحركة المرورية نتيجة مداهمة السيول للمنطقة المحيطة بسوق العنقري، وكذلك المنطقة المؤدية لشارع شهار جهة حي السداد، إذ ارتفع منسوب المياه فوق المتر، ونتج عن ذلك غرق مركبتين.

وشهد وادي وج الشريان الرئيسي للمحافظة كميات كبيرة من السيول وكذلك حي المثناه، ولم تسجل أي إصابات نتيجة هذه الأمطار حتى اللحظة.