أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية طرح 40 وظيفة صحية شاغرة «برنامج التشغيل الذاتي» بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون في تخصصات طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة، وطبيب نائب باطنة، وطبيب مقيم طب وجراحة، وأخصائي غير طبيب «طب طوارئ»، وفني سجلات طبية، وفني تمريض، وفني سكرتير طبي، وفني أشعة، وفني مختبر.

وطلبت الإدارة ممن تنطبق عليهم الشروط إرفاق السيرة الذاتية، وصورة من المؤهلات العلمية والعملية، والسجل الأكاديمي، وصورة من إثبات الهوية، وبطاقة التصنيف المهني، وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا تقل مدتها عن 6 أشهر، وبرنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية، على البريد الإلكتروني phgd@moimsd.gov.sa، علماً أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط، مع اشتراط اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي ستحدد لاحقاً حسب التخصص.

وحددت الإدارة تاريخ 30/ 7/ 2020م آخر موعد لتقديم طلبات التوظيف، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني فقط.