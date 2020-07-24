اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل 100 برنامج تدريبي بواقع 47676 ساعة تدريبية، وذلك خلال دورات التدريب الصيفي للمرحلة الثالثة (عن بُعد)، التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية، واستفاد منها 8901 معلم ومعلمة.

وأوضحت الإدارة أن عدد البرامج التدريبية المخصصة للمعلمين بلغت 53 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 4686 معلماً، بينما بلغت الدورات التدريبية المخصصة للمعلمات 47 برنامجاً تدريبياً استفادت منها 4215 معلمة.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تنوعت وفق المجالات التدريبية (الأمن السيبراني، ومهارات البحث، والقيادة، والتعليم الإلكتروني، وتقنية التعليم، والمناهج وطرق التدريس).