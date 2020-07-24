أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، القبول المبدئي لـ8807 طلاب وطالبات في مختلف المسارات والبرامج للعام الدراسي القادم 1442، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز الأولى، داعية المقبولين إلى تأكيد القبول وفقاً للآلية المتبعة من خلال بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور الأدهم اللويش أن الجامعة حرصت على استيعاب المتقدمين وفقاً للمعايير المعمول بها والنسب الموزونة وبحسب الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، حاثاً الطلاب على تأكيد القبول على الرغبة المقبول عليها أو تأكيد القبول مع طلب الترقية، وذلك قبل غد (السبت) 25 يوليو 2020، مبيناً أن عملية الفرز النهائي ستتم بعد عيد الأضحى في جميع المسارات والبرامج، علماً أنه يمكن للمتقدم التراجع عن القبول، مضيفاً أن الفرز الثاني سوف يتم بعد انتهاء عمليات تأكيد القبول أو إلغائه في الفرز الأول.