أكملت بلدية محافظة أحد المسارحة استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك، بأعمال التجهيز والتنظيم لعملية بيع المواشي خلال الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة. وعملت على تجهيزات المسلخ لاستقبال الأضاحي من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص مع وضع لوحات إرشادية، وزيادة العاملين بالمسلخ خلال أيام العيد من أطباء بيطريين وجزارين وعمال نظافة، لاستيعاب أعداد الأضاحي التي ترد للمسلخ مع تكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي، أنه تم تجهيز المسلخ بـ 18 جزاراً و 4 عمال، إضافة إلى 3 من الأطباء البيطريين الذين يشرفون على نقطة الذبح للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن المسلخ يخدم محافظة أحد المسارحة والقرى التابعة لها، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ تصل إلى 400 رأس في اليوم الواحد من الأغنام، مبيناً أن المسلخ استقبل خلال أيام العيد في العام الماضي أكثر من 1200 ذبيحة.

من جانب آخر تواصل البلدية الحملة التفتيشية التي تستهدف محلات اللحوم، للتأكد من التزام أصحابها بالذبح في المسلخ، وصلاحية ما يعرض للاستهلاك الآدمي.

كما أنهت البلدية كافة تجهيزات الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة، إضافة إلى تجهيز فرق للعمل على تعقيم المساجد ودورات المياه.