أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت، اليوم (الجمعة)، أنها توقفت عن استلام جميع طلبات عودة المواطنين إلى المملكة، وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة.