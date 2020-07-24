السفارة في الكويت: إيقاف استلام طلبات عودة المواطنين إلى المملكة أخبار الجمعة 24 يوليو 2020 16:16 «عكاظ» (النشر الإلكتروني) 1830 مشاهدة السفارة السعودية في الكويت < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (النشر الإلكتروني) أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت، اليوم (الجمعة)، أنها توقفت عن استلام جميع طلبات عودة المواطنين إلى المملكة، وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.