أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 2378 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة، لتبلغ بذلك نسبة التعافي من الفايروس خلال 24 ساعة 94.2%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 262.772 حالة، من بينها 44.369 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2143 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 215.731 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2672 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من فايروس كورونا من إجمالي الإصابات في المملكة لتصل إلى 82%.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة بلغت 38%، ونسبة الذكور 62%، فيما بلغت نسبة كبار السن 5%، ونسبة الأطفال 12%، ونسبة البالغين 83%، لافتةً إلى أنه تم إجراء (52.502) فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (2.946.928) فحصا.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد توزعت أعلى الإصابات بين ومحافظات المملكة كالتالي: مكة المكرمة (195)، الرياض (139)، الهفوف (135)، حفر الباطن (130)، المبرز (123)، الطائف (114)، الدمام (93)، فيما توزعت أعلى حالات التعافي كالتالي: جدة (193)، مكة المكرمة (174)، الهفوف (165)، الرياض (161 )، الطائف (142)، حائل (121)، المبرز (106)، الدمام (102)، المدينة المنورة (66)، حفر الباطن (64)، القطيف (56).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.