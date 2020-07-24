ظهر اسم أحد وكلاء وزارة الداخلية في دولة عربية في التحقيقات التي تجريها النيابة، المتورط في تجارة الإقامات والاتجار بالبشر وتهمة تلقي رشاوى مقابل تمرير معاملات.ومن أبرز الاتهامات التي يواجهها تجاوزات مالية ومخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت مبالغها نحو 800 مليون دولار، أعقبها خلال الأسبوع الماضي ظهور محاولات مصادرة عقار ماونتن في أمريكا، وهي قطعة أرض تقع على تلة تبلغ مساحتها 157 فدانا، تطل على مناظر خلابة، وأصول أخرى في كاليفورنيا.وأكدت أمريكا أن هناك أكثر من 100 مليون دولار تم تحويلها ويدور حولها شبهات أنها تمت بشكل غير قانوني من قبل وزير سابق للاستثمار في الأصول وشرائها، وتم تحديد الوزير في الشكوى على أنه قد يكون المسؤول. وسبق (للوكيل) في عام 2010 أن اتفق مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار ماونتن، وفقا لما ذكرته الولايات المتحدة، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015. واستخدم ملايين الدولارات لصيانة وتحسين موقع بيفرلي هيلز، وتدعي الولايات المتحدة أن الأموال أنفقت أيضا لشراء شقة بنتهاوس بقيمة 6 ملايين دولار، و13 مليون دولار أخرى من ممتلكات بيفرلي هيلز، التي تحاول وزارة العدل مصادرتها حاليا، مؤكدة أن أصول الاستثمار في عقار في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا، بلغت قيمتها في وقت ما في السوق مليار دولار.