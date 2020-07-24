تعكف نيابة دولة عربية على التحقيق مع نجل شخصية بارزة، ظهر متهما رئيسيا في قضية «الصندوق السيادي الماليزي»، في إحدى أشهر قضايا غسل الأموال التي تورط بها مشاهير منصات التواصل.وتورط نجل الشخصية البارزة وآخرون في استخدام مجموعتهم الإعلامية مع رجل الأعمال السوري - الفرنسي بشار كيوان المقرب من بشار الأسد، واتفق المتورطون على أن تُستخدم شركات صينية تعمل في مشروع «طريق الحرير» لإخفاء الأموال وغسلها، وهو ما تم فعلاً عبر سلسلة اتفاقيات وهمية وقعت في مدينة شنغهاي الصينية في أبريل 2016، وادعى نجل الشخصية البارزة أنه ممثل رسمي للحكومة، وقام باستغلال جزء من نفوذه للتمويه وإخفاء مصادر الأموال المختلسة من الصندوق الماليزي.