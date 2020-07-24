ارتفعت الأكف للسماء، وابتهلت الأفئدة صادقة فرحة، يكتنفها الحب والولاء، مستقبلة بيان الديوان الملكي يوم (الخميس) 23 يوليو 2020 الذي أكد نجاح العملية الجراحية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاستئصال المرارة، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وأضاف البيان أن الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي. وشكر خادم الحرمين أيده الله أبناءه وبناته من المواطنين على مشاعرهم النبيلة ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره وشكره لكل من اتصل هاتفياً من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بتهاني السعوديين والعرب ولسان حالهم يردد بيت المتنبي:المَجدُ عوفِيَ إِذ عوفِيتَ وَالكَرَمُ ... وَزالَ عَنكَ إِلى أَعدائِكَ الأَلَمُ