للحج طرق ودروب تسير فيها محامل الحج عبر التاريخ؛ منها درب الحاج المصري والعراقي والشامي والعماني والمغربي واليمني، وللحجاج محطات منها 40 محطة داخل الأراضي السعودية، وكانت بعض قوافل الحج تضم 60 ألف راحلة، ولكل قافلة فريق عمل موزعون على 30 مهنة ووظيفة، وكانت معاناة الحجاج مع المياه كبيرة وكان القرشيون يعالجون ملوحة الماء بوضعها في تجاويف صخرية ويضاف لها زبيب الطائف وتغطى بالجلود فيعذب طعم الماء ويستساغ، وفي العصر العباسي أمرت السيدة زبيدة (زوجة هارون الرشيد) بشق قناة عين زبيدة من وادي نعمان إلى مكة مروراً بالمشاعر.واقتضت رسالة السماء كما جاء في القرآن أن يتحقق الأمن لكل من دخل مكة وبلاد الحرمين وفي حدود الحرم المكي، منحت حرمة للشجر فلا يعضد ولا يحتطب والعشب لا يُختلى ولا يقطف والطير لا يُصاد ولا ينفّر، والبشر لا يفزعون ولا يخوفون، وكانت العرب لا تأخذ بالثأر داخل الحرم وإن قابل الرجل قاتل أبيه فإنه لا يعترضه بسوء. تمتد خصوصية البيت الحرام بمساحة 90 ألف كيلومتر مربع، تمثل دائرة مركزُها الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، ولها حدود مرسومة وخاضعة لرقابة الدولة وفق قوانين صارمة. ووثق معهد أبحاث الحج عبر دراسة دامت 17 عاماً 1100 نصب وعلم على امتداد دائرة تحيط بأرض الحرم لحمايتها من النسيان، أو تداخل العمران، وبها إتمام مشاعر العمرة والحج.