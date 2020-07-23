رفع أمراء المناطق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له اليوم (الخميس).

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل: «لقد عمت مشاعر الفرح والسرور أبناءكم المواطنين بكل حب وولاء وهم يبتهلون إلى الله عز وجل أن يحفظكم برعايته وعنايته، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية».

وأكد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بأن فرحة الجميع بنجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين عظيمة وأن الجميع متلهف إلى خروجه من المستشفى سليمًا معافى.

من جانبه، قال أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر: «دعواتنا جميعاً أن يمن الله عليكم بنعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويرعاكم».

وقال أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان: «سيدي خادم الحرمين الشريفين إن أبناءكم في المنطقة كافة أسوة بالمواطنين في المملكة يتباشرون بفرحةٍ غامرة وسعادة وسرور بهذا الخبر السعيد، مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويبقيكم قائداً وراعياً وأباً لتواصلوا مسيرتكم العظيمة لما فيه عز البلاد ورفعته».

من جهته، قال أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد: "نحمد الله تعالى ونشكره على ما منّ به على شعبكم العظيم، أن بُشر بنجاح العملية، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، وبدوام الصحة والعافية، وأن يشفيكم شفاء لا يغادر سقمًا، ويديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية".

وقال أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود: «نشكر الله تعالى على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وبقلب صادق ندعو الله أن يلبسكم ثياب الصحة والعافية وأن يديمكم ذخراً للمملكة وشعبها الوفي الذي كانت مشاعره النبيلة معكم سيدي منذ اللحظات الأولى لدخولكم مستشفى الملك فيصل التخصصي حتى نجاح هذه العملية، ونرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظكم بحفظه وعنايته وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة».

فيما قال أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: مشاعر أبنائكم المواطنين كانت معكم منذ اللحظات الأولى لدخولكم للمستشفى، والقلوب تنبض حبا وولاء، والأكف تبتهل للمولى القدير أن يحفظكم برعايته وعنايته.

وقال أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف: «أحمد الله على أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لكم بالنجاح التي تابعها أبناؤك المواطنون والمواطنات وهم يبتهلون للمولى عز وجزل أن يمن عليكم بالشفاء ويلبسكم ثوب الصحة والعافية».

وقال نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان: نحمد الله عز وجل على هذه المناسبة العزيزة التي غمرت الوطن ومواطنيه بالبهجة والسرور.

وقال نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز: «يسرني ويسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية والجميع يرفعون أكف الضراعة لله تعالى والألسن تلهج بالدعاء له سبحانه بأن يمتعكم بالصحة والعافية وبالشفاء العاجل».

وقال نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن: «أدعو المولى القدير أن يمن عليكم بنعمة الصحة والعافية وأن يديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين والله يحفظكم ويرعاكم».

وقال نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز:«نحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا من رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين في صحة وعافية وفرحة غامرة بنجاح علاجه من العارض الصحي، والوطن اليوم يتباشر بهذا الخبر السعيد".

وأضاف أن المحبة التي يتملكها خادم الحرمين الشريفين في قلوب شعبه ليست مستغربة ولا جديدة وهي نموذج من التلاحم والفداء لقائد مسيرتنا وباني نهضتنا أيده الله وأدام علينا عزه وعافيته.

ونوه نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمشاعر الولاء والاهتمام التي عبر عنها أبناء هذا الوطن منذ الإعلان عن نجاح العملية ما يعكس المكانة العالية الرفيعة التي تحظى بها القيادة في قلوب الشعب السعودي النبيل.

وأكد نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد فرحة الجميع بسلامة الملك سلمان بن عبدالعزيز مقرونة بالدعوات لله عز وجل بأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

وقال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد: لمسنا مشاعر الفرح والسرور من أبنائكم المواطنين كافة، والحب والولاء، مصحوبة بدعواتهم أن يحفظكم الله لهذا الوطن.

ورفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وبدوره، قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: «إن مشاعر الشعب السعودي تجلت في هذه المرحلة حبًّا ووفاءً لمليكهم وقائدهم بعد مرور خادم الحرمين الشريفين بهذا العارض الصحي، بعد أن رفعوا أكف الضراعة وخالص الدعوات لله ـ عز وجل ـ، بأن يمن عليه بالصحة والشفاء العاجل، وهو ما يؤكد أن المملكة قيادة وشعبًا يد واحدة في كل الظروف والأوقات».

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الجميع في هذا البلد المعطاء من مواطنين ومقيمين يعيشون هذه الفرحة التي نعيشها في أبهى صورها حيث تعكس التلاحم الكبير والقوي الذي يربط الشعب بالقيادة.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة: «نبتهل للمولى جل شأنه أن يمتع خادم الحرمين بالصحة والعافية، وأن يديمه عزاً لوطننا الحبيب وذخرًا للإسلام والمسلمين».

من جهتها، رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وقالت: «إن الجميع يشكر الله تعالى أن تكللت العملية الجراحية بالنجاح، كما أن المشاعر التي تدفقت تجاه الملك سلمان والدعوات التي رفعت إلى الله تعالى من المواطنين كافة والمسلمين عامة تؤكد ما منّ الله تعالى علينا به في المملكة من الألفة والمحبة والتكاتف».

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب: «إننا لنرفع أكف الضراعة والابتهال بالحمد والشكر للمولى عز وجل على تمام نعمته بأن منّ الله على الشعب السعودي بنجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين».

وأكد أنّ الألسن لتلهج بالدعاء والقلوب والمشاعر تفيض بالولاء تجاه زوال العارض الصحي الذي ألمَّ بخادم الحرمين، ما يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى ويتمتع بها في وجدان شعبه وأمته.