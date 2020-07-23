تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم عدداً من مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد، في جولة رافقه خلالها وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط، ومدير عام تنفيذ مشاريع السيول المهندس طلال الحسيني، ومساعد مدير عام الإدارة المهندس يحيى الأحمري، وعدد من المسؤولين والمقاولين ومنفذي المشاريع.

وفي بداية الجولة وقف القويحص على مشروع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في مخططات ولي العهد ٨،٧،٦،٥ وجزء من مخطط ٩ وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو ١٩٥ مليون ريال، وهو يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له، وتعد المواقع من ضمن خطط الأمانة في استكمال البنية التحتية لمخططات ولي العهد، ويصنف من المشاريع ذات الأهمية في المنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة تنفيذ مشاريع السيول المهندس طلال الحسيني أن هذا المشروع سوف يسهم في الحماية من مخاطر السيول بمخططات ولي العهد، وذلك من خلال نقل كميات الأمطار الى خارج النطاق السكني.

وبيّن الحسيني أن الأمانة تولي مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء الشبكات وصيانتها عناية كُبرى، وذلك بهدف المحافظة على عناصرها ومكوناتها وتطوير هذه الشبكات للاستفادة منها في تصريف السيول وتلافي ما قد تسببه من أضرار، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول وهي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين بالأمانة للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.



وتأتي الجولة بهدف الاطلاع عن قرب والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة ومشاريعها التنموية والحرص الدائم على سير هذه الأعمال بالشكل المطلوب ووفق المعايير الفنية والهندسية الموضوعة والمدة الزمنية المحددة.