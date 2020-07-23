قدمت جامعة طيبة ممثلة بكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بمحافظة العلا مبادرة التدريب التزامني عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية بعنوان «استخدام برنامج زووم في التعليم عن بعد لمعلمي ومعلمات محافظة العلا».

وأوضح المشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي أن المبادرة تهدف إلى تدريب المعلمين والمعلمات وكيفية التعامل مع الظرف الطارئ بسبب جائحة كورونا والتوعية الخاصة للتعامل مع هذا الوباء، مضيفا أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة بلغ 300 معلم ومعلمة.

وبين العنزي أن المبادرة تأتي بدعم من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني إدراكاً من إدارة الجامعة للدور الفاعل للمعلمين والمعلمات باعتبارهم جزءا أساسيا في أي فعالية توعوية موجهة للطلاب، كما تأتي هذه المبادرة بالشراكة المجتمعية بين الجامعة وإدارة التعليم بالعلا.

من جانبه، أفاد عميد كلية العلوم والآداب بفرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور ضيف الله الرفاعي بأنه تم تدريب المعلمين والمعلمات من خلال المبادرة على آليات التعامل مع الظروف الطارئة بطريقة احترافية، حيث قدمت المبادرة 7 دورات تدريبية خلال 7 أيام. وركزت الدورات على كيفية التعامل مع فايروس كورونا، والممارسة المستندة على البراهين والدلائل العلمية، وأهم البرامج المستخدمة في التعليم عن بعد.