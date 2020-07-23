ترأس أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية المدينة المنورة العالمية «مداك» الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز،، الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للأكاديمية، لاستعراض أخر أعمال مشروع الأكاديمية، التي يجري بناؤها حالياً على مساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع وتستوعب 1100 طالب وطالبة، بالشراكة مع عدد من المؤسسات المانحة والقطاع الخاص لتأسيس هذه المبادرة التعليمة الوقفية غير الربحية.

واطلّع أمير المدينة على سير الأعمال الإنشائية لمبنى الأكاديمية الذي بلغ نسبة انجازه 40٪، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه في أبريل 2021، وقد روعي في تصميم المشروع توفير البئية التعليمة التي تسهم في تعزيز القيم السامية وتقديم العلوم الحديثة وتنمية المهارات العصرية وصولاً للاستثمار الحقيقي في الانسان.

كما اطلّع على برنامج التطوير المهني للمعلمين بمعهد مداك الذي اطلق مبادرة نوعية بتدريب 40 معلماً من أنحاء المملكة بالشراكة مع كلية التربية بجامعة أرزونا استيت الامريكية، لتوفير فرص نوعية للتطوير المهني للمعلمين، وتهدف مدارس مداك في بناء جيل واعد معزز بجوانب الابتكار والابداع ليشارك في تنمية المجتمع.

وقد بدأت مدراس مداك مسيرتها التعليمة بمراحل رياض الأطفال عند تأسيسها وتوسعت حالياً حتى الصف الخامس الابتدائي، ويبلغ مجموع أعداد طلابها 200 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي القادم، والذي تم اعتماد خطته التشغيلية والتأكد من جاهزية المناهج الدراسية وتوفير كافة التسهيلات والمتطلبات التعليمية.

وتضم أكاديمية مداك مدارس عالمية ثنائية اللغة من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية للبنين والبنات، بالإضافة إلى معهد للمعلمين يُقدم برامجاً للتطوير المهني، وينقسم مشروع مدارس «مداك» إلى ٤ مناطق رئيسية، تضم منطقة مُخصّصة للمرحلة الابتدائية وأخرى للمرحلة المتوسطة والثانوية «بنات»، وثالثة للمرحلة المتوسطة والثانوية «بنين»، حيث تضم المدرسة 48 فصلاً لجميع الصفوف، وتبلغ مساحة الفصل الواحد 72 م٢.

وتسعى مدارس «مداك» لتكون واحدة من أسرع المدارس حصولاً على اعتماد البكالوريا الدولية، وقد حددت زيارة فريق الاعتماد النهائي في أكتوبر 2020م، كما اختارت منظمة البكالوريا الدولية المدرسة للعام الثاني على التوالي من بين مئات المدارس لتقديم عروض باللغة العربية في مؤتمرها العالمي، بالإضافة إلى حصول طلاب وطالبات المدرسة على المراكز الأولى عدة مرات على مستوى المملكة في برنامج الرياضيات العالمي «ماثلتكس» وعلى المركزين الخامس والسابع عالمياً، كما حصلت المدرسة على المركز الأول على مستوى مدارس المنطقة في برنامج اللغة الإنجليزية حسب تصنيف إدارة التعليم.