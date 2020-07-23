أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها منذ بداية مشروع الفحص الشامل الموسع بمركز «تأكد»، الواقع بالقرب من الكلية التقنية بمدينة الدمام، تجاوزت 100 ألف عينة، بواقع أكثر من 4 آلاف مسحة يومياً، وذلك لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن حفظ العينات يتم من خلال حافظات مخصصة في المركز، إذ يتم نقلها بسيارات مجهزة حسب درجة حرارة محددة وإيصالها إلى المختبر المخصص لمركز «تأكد» بمدينة الدمام، ويتم ظهور النتائج المخبرية خلال 24 ساعة من وقت أخذ العينة للمستفيد.

وأضافت أن المشروع لا يزال يعمل في الفترتين حيث تكون الصباحية من 8 صباحاً حتى 4 مساء، والفترة المسائيّة من 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل، مشيرة إلى أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص» تعمل 16 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً، وتم تخصيص خدمة تواصل «عن بعد» مع موظفين ممارسين للغة الإشارة خدمةً لضعاف السمع من خلال تثقيفهم بآلية الفحص والإجابة على استفساراتهم في المركز بشكلٍ مباشر للتأكد من وصول المعلومات الصحيحة لكافة فئات المجتمع.

وأكدت صحة الشرقية على الأشخاص الذين لا يشكون من أعراض عليهم أن يتقدمون بطلب الفحص عن طريق مركز «تأكد» إذ تم تخصّصيها لمن ليس لديهم أعراض مشيرةً لحصولهم على خدمة الفحص يتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي»، وأن من ظهرت لديه أعراض الفيروس عليه أن يتوجه إلى عيادات «تطمن».