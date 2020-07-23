نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (الأربعاء) 910 جولات رقابية قام بها المراقبين الصحيين، إضافة إلى أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وعلى إثر هذه الجولات تم قيد (70) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيد19» في الأسواق والمراكز التجارية، و(15) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتَي تكدس في مساكن العمالة.

وفي ما يخُص التعقيم والتطهير، فقد واصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وأجرت عمليات غسل وتعقيم وتطهير 1056 موقعاً، باستخدام 182.921 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7591 طنا من النفايات، وإزالة 4815 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9547 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما تعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث إنها تستقبل كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) وتقوم بمباشرتها، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات لضمان الصحة والسلامة.