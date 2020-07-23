أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 2238 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3092 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة، لتبلغ نسبة التعافي 138% مقارنة بعدد الإصابات خلال 24 ساعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 260.394 حالة، من بينها 44.269 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2170 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 213.490 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2635 حالة وفاة، لتبلغ بذلك نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا 81.9%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.01%.

وبلغت نسبة الإناث بين حالات الإصابة الجديدة 39%، وبلغت نسبة الذكور 61%، أما كبار السن فبلغت نسبتهم 6%، ونسبة الأطفال 10%، ونسبة البالغين 84%، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (2.900.000) فحص مخبري دقيق.



ووفقا لوزارة الصحة، فقد توزعت أعلى الإصابات بين ومحافظات المملكة كالتالي: الهفوف (147)، الرياض (143)، المبرز (129)، مكة المكرمة (119)، الدمام (99)، الطائف (97)، بريدة (84)، المدينة المنورة (83)، خميس مشيط (77)، حفر الباطن (76)، جازان (67)، جدة (62)، ينبع (61)، حائل (60)، فيما توزعت أعلى حالات التعافي كالتالي: الدمام (355)، الرياض (234)، جدة (226)، الهفوف (173)، المبرز (165)، حائل (



129)، الطائف (127)، القطيف (123)، مكة المكرمة (93)، الجبيل (80)، خميس مشيط (79)، الخبر (77)، أبها (74)، نجران (69)، الظهران (69)، المدينة المنورة (64)، حفر الباطن (50).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، تفاعل مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، مع سؤال الزميلة في «عكاظ» أمل السعيد، حول آخر الدراسات التي تقول إن هناك دواءً خافضاً للكوليسترول قد حقق نجاحات باهرة في معالجة المصابين بفايروس كورونا، موجهة استفسارها بقولها: هل قررتم تجربته على غرار علاج الملاريا؟، إذ أجاب العبدالعالي بقوله: في ما يتعلق بالأدوية التي لها علاقة بالكوليسترول، فهناك بعض الفرضيات النظرية التي ربطت بينها وبين معالجة الفايروسات، وهذه الفرضيات النظرية لا تعتبر شيئا قابلا للاعتماد والاستناد إليه؛ لأنها لم تُجرَّب ولم تُدرَّس ولم تتم الأبحاث عليها، فبالتالي لا يمكن الاستناد إليها ولا إدخال مثل هذه العلاجات في مراحل معالجة معتمدة أو بروتوكولات موثوقة، وكل ما هنالك هو وجود فرضيات نظرية ربطت هذه الأنواع من الأدوية بالمعالجة ولم تثبت، وحتى الآن لا توجد عليها أي أدلة علمية أو بحثية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العبدالعالي اليوم للحديث عن مستجدات الفايروس، منوهاً أن المؤتمر الصحفي سيتوقف، وستتم العودة بعد عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الإعلان خلال الأيام القادمة عن الحالات والبيانات والمستجدات حول الفايروس سيكون من خلال المنصات الرئيسة للتواصل التي خصصتها وزارتي الصحة والإعلام بحيث ستكون البيانات عبر الموقع الرسمي.

وأضاف العبدالعالي أنه يستلزم التقيد بالاحترازات الوقائية خلال الأيام القادمة والتي ستشهد العديد من المناسبات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الحرص على غسل اليدين وتغطية الأنف والفم، وترك مسافات أمنة، والتقيد بالعدد المحدود للحضور، والامتناع عن المصافحة، والتهوية الجيدة للمكان، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة، وعدم الحضور عند وجود الأعراض.

وأكد العبدالعالي أنه لا توجد علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وانتشار الفايروس، مشيراً إلى أن حالات الوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية تشهد استقراراً مع بعض النزول في تسجيلها عن السابق.