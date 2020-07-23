انتشلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة النبهانية - مركز الفوارة، طفلاً يبلغ من العمر (7) سنوات من بئر ارتوازية تقع في رفايع الهبيرية.

وبين المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن الحادث مساء أمس (الأربعاء)، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط طفل في بئر ارتوازية بعمق يزيد على (20) متراً وبقطر (12) بوصة وارتفاع الماء (4) أمتار، وتم إخراجه متوفى صباح اليوم (الخميس)، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية، جعله الله شفيعاً لوالديه.

وأضاف العقيد أبا الخيل أنه تم استخدام التجهيزات الفنية في أعمال الدفاع المدني التخصصية كسيارة التجهيزات الفنية في أعمال الإنقاذ المائي، وكاميرا الإنقاذ في الآبار، إضافة إلى كافة التجهيزات التي يتطلبها الموقف.