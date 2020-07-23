السفارة في الأردن: السماح بعودة السعوديين إلى المملكة عبر المنافذ البرية دون تصريح أخبار الخميس 23 يوليو 2020 13:03 «عكاظ» (النشر الإلكتروني) 480 مشاهدة السفارة في الأردن < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (النشر الإلكتروني) أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن، صدور الأمر السامي الكريم بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية مباشرة من دون تصريح مسبق، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.