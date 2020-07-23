أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن، صدور الأمر السامي الكريم بالسماح بدخول جميع المواطنين السعوديين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية مباشرة من دون تصريح مسبق، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.