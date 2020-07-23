رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة من الطرق والأحياء والمجمعات الصناعية ومحطات الوقود، خلال شهر ذي القعدة، 250 سيارة خربة وهياكل تالفة، ضمن برامجها لتعزيز جودة الحياة وإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن السيارات الخربة والهياكل التالفة التي رفعت من قبل لجنة السيارات الخربة والبلديات الفرعية، شملت عدداً من الطرق والأحياء السكنية ضمن نطاق البلديات الفرعية والضواحي، مؤكدة استمرار العمل في حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، لإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل اللجنة.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري أو أي مخالفات، من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.