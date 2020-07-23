أطلق مستشفى محافظة المويه التابع لصحة الطائف حملته التوعوية لجميع أفراد المجتمع داخل وخارج محافظة المويه، بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني.

وتهدف الحملة لرفع الجانب الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بخطر فايروس كورونا، حيث بدأت الفرقة التوعوية التي يشرف عليها مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري أعمالها التوعوية في المحافظة، بالمولات والأسواق التجارية والحدائق والأماكن العامة، من خلال تقديم التوصيات العامة بالتباعد الجسدي والاجتماعي، وتجنب أماكن الازدحام، وكذلك طرق لبس الكمام وغسل اليدين.

يذكر أن الفرقة التوعوية بمستشفى المويه العام استهلت أعمالها مطلع الأسبوع الحالي.