أعلنت سفارة السعودية في الكويت، فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن دون تصريح مسبق، ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

كما أعلنت سفارة السعودية في البحرين، إمكانية عودة المواطنين الموجودين في البحرين عبر جسر الملك فهد، دون تصريح مسبق.

وتم فتح المنافذ البرية للمملكة (الخفجي، الرقعي، البطحاء، جسر الملك فهد)، تمهيدا لعودة المواطنين الموجودين بدول الخليج، والسماح لهم بالدخول دون تصريح، بعد تطبيق الاشتراطات الصحية.

ويُعرف منفذ «الخفجي» بأنه المنفذ الحدودي البري الأول للمملكة مع دولة الكويت، ومنفذ «الرقعي» المنفذ الحدودي البري الثاني مع دولة الكويت، أما منفذ «البطحاء» فهو المنفذ الحدودي البري للمملكة مع الإمارات من جهة، وسلطنة عمان من جهة أخرى، فيما يربط منفذ جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين.