تستعد مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية ممثلةً في منتدى مسك العالمي لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية «GEN»، ومؤسسة القيادة والتعليم العالمية «TGELF»، في خطوة تهدف لدعم الشباب وتيسير دخولهم لعالم الاقتصاد والتجارة في المملكة وحول العالم، والتوسع في إطلاق المشاريع التجارية المميزة والناجحة، ويأتي ذلك بعد نجاح المبادرة في نسختها الأولى.وتهدف المنافسة لتحفيز رواد ورائدات الأعمال في السعودية وفي العالم في العمل على مشاريعهم المبتكرة، ومساعدتهم على تقييم أعمالهم، وتسريع عجلة نمو شركاتهم للمنافسة بها محلياً وعالمياً.ومن المقرر أن يقام البرنامج التدريبي افتراضيا، عبر برنامج متكامل للتدريب والإرشاد، يساعد رواد الأعمال على صقل مهاراتهم وزيادة فرصهم في الفوز بالمسابقة النهائية، وتستهدف المسابقة في دورتها الثانية أكثر من 200 دولة و150.000 مشارك ومشاركة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد ورائدات الأعمال، الراغبين في الدخول لعالم الأعمال، وتأسيس وتنمية أعمالهم بما يضمن النمو السريع وتحقيق النجاح والتميز.هذا كما تتيح المبادرة مكتبة رقمية عبر منصة كأس ريادة الأعمال، تمنح المشاركين الفرصة للوصول إلى محتوى حصري وثري بالمعلومات اللازمة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجالهم، من رسم خطة العمل وبناء أساسيات المشروع، وملاحظات العملاء وتطوير المنتجات، وصولاً إلى بناء الفريق وثقافة الشركة.وأوضح مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال عبدالرحمن السحيمي أن المسابقة في نسختها الثانية تسعى لتحقيق النجاح بصورة أكبر وأشمل من النسخة السابقة، عبر احتضان أكبر عدد ممكن من شباب وشابات الأعمال في السعودية، مشيراً إلى أن العالم اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب، وتشجيعهم على الابتكار ووضع الحلول لمستقبل أفضل، ودعا رواد ورائدات الأعمال من الشباب السعودي وأصحاب المشاريع الناشئة لانتهاز الفرصة والمسارعة بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني؛ للالتحاق بالبرنامج التدريبي، الذي يمكنهم من استيعاب عالم الأعمال بشكل أعمق، لافتاً الانتباه إلى أن الموعد النهائي للتقديم هو يوم 9 من شهر أغسطس القادم.