أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي جاهزية كافة قوات أمن الحج المشاركة في مهمة موسم حج 1441هـ للعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهد والتفاني لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشدداً على أهمية تقديم أرقى الخدمات الإنسانية والأمنية في المواقع كافة.وأشار الفريق الحربي خلال تفقده صباح أمس (الأربعاء) عدداً من المواقع بالمشاعر المقدسة إلى أن جميع القطاعات الأمنية والخدمية حظيت بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة خدمة لحجاج بيت الله الحرام.وشملت الجولة مسجد نمرة، حيث استمع إلى شرح موجز من المدير العام للمرور اللواء محمد البسامي عن حركة سير الحجاج يوم عرفة، بعد ذلك تفقد جبل الرحمة ومقر الحجاج في عرفات ومشعر مزدلفة ومنشأة الجمرات ومقر إسكان الحجاج بمشر منى استمع خلالها لشرح مفصل عن الخطط التنظيمية والمرورية. وشملت جولة مدير الأمن العام مقر شرطة العاصمة المقدسة، حيث استمع لشرح عن الخطة العامة لشرطة العاصمة المقدسة بموسم الحج، كما شاهد عرضاً مرئياً عن استعرض تأسيس شرطة العاصمة المقدسة 1343هـ وتشرفها لخدمة أهالي العاصمة المقدسة وخدمة زوار وضيوف بيت الله الحرام. واختتم الجولة بالوقوف على خطوات التنفيذ لمجمل الخطط في المسجد الحرام، حيث استمع إلى شرح عن استعدادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وفق إجراءات تضمن سلامتهم وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية لحج آمن وصحي.