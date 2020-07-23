استعدت هيئة الهلال الأحمر لاستقبال الحجاج خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا، وتماشياً مع التعليمات والإجراءات التي اتخدتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي وخصصت الهيئة 27 مركزاً إسعافياً و253 أخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.وخصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزاً إسعافياً لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 أخصائياً وفنياً للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما خصصت 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات قولف لنقلها وتقديم الرعاية الطبية لها.