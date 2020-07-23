نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر» ومنصتها التوعوية دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفايروس كورونا.وتضمن الدليل تعريفا بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي (تأكد الإصابة/‏ الاشتباه في الإصابة)، حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه الأعراض الإصابة بفايروس كورونا.كما تطرق الدليل إلى أعراض كورونا ونصح بالتوجه مباشرة إلى عيادات تطمن الأقرب إليك عند ظهور أي أعراض.واشتمل الدليل على عدة موضوعات من أبرزها «ماهو العزل المنزلي/‏ ماذا عليك عمله خلال هذه الفترة/‏ شروط العزل/‏ متى تبدأ فترة العزل أو الحجر المنزلي ومتى تنتهي/‏ العناية الشخصية في العزل المنزلي وغيرها».وأورد الدليل جملة من النصائح للمصابين خلال الحجر المنزلي ومنها «الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي وكذلك ارتداء الكمامة عند استلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم».ويمكن الإطلاع على الدليل عبر الرابط: https:/‏/‏covid19awareness.sa/‏archives/‏9997.