تعافى مريضان، سبق خضوعهما لعمليتي زراعة قلب، من فايروس كورونا في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة. منهما امرأة في الخمسين من العمر أجرت عملية زراعة قلب قبل نحو نصف عام، وتعرضت إلى التهاب رئوي وهبوط حاد في التنفس نتيجة إصابتها بكورونا المستجد، وتم تنويمها في العناية المركزة، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، وخضعت للمضادات اللازمة للقلب المزروع، وتعافت المريضة من كورونا وغادرت المركز إلى منزلها بصحة تامة وعادت لحياتها الطبيعية.وفي حالة ثانية، دخل فتى في الرابعة عشرة من العمر إلى المركز بعد إصابته بورم ليمفاوي والتهاب بسبب فايروس كورونا، وسبق للمريض أن خضع لزراعة قلب قبل عام وتعافى تماما وغادر العناية المركزة ويتلقى العلاج الكيماوي من الورم الليمفاوي.