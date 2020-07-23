أعلنت وزارة الصحة تسجيل (2331) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (258156) حالة، من بينها (45157) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و(2143) حالة حرجة، كما سجلت (3139) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (210398) حالة.وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة الجديدة منها 41% إناث، و59% ذكور، و5% كبار السن، و10% أطفال، و85% بالغون. فيما بلغ عدد الوفيات (2601) حالة، بإضافة (44) حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء (52180) فحصاً مخبرياً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2837054) فحصاً.وجددت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.