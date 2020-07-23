كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمجلس الاستقبال الرئيسي في ديوان الإمارة بمدينة بريدة، عدداً من منسوبي الدفاع المدني ومسؤولي القطاعات الحكومية، المشاركين في انتشال جثة من داخل بئر مغمورة بمركز الفوارة التابع لمحافظة النبهانية، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد أبوعباة، ورئيس بلدية محافظة النبهانية المهندس فايز العقيلي، ورئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد بن جبر المطيري.وشاهد في بداية اللقاء عرضاً مرئياً عن تفاصيل العملية التي نُفذت داخل البئر، والجهود التي بذلت خلال انتشال الجثة، وقدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شرحاً للعملية المنفذة التي اشتملت على ورود بلاغ عن فقدان شخص بمركز الفوارة، وبعد البحث والتحري عثر عليه داخل بئر مغمورة بطول 15 متراً، إذ شكل فريق عمل متكاملا، وتم العمل بالطاقة القصوى لانتشال الجثة رغم مواجهة عدد من الصعوبات.