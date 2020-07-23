أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيون به وبخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانه، مشدداً على أهمية تواصل المحافظ بأبناء المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعياً مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع، لاسيما أن من أهم الأمور التي تحرص عليها القيادة الرشيدة هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه. واستهل سموه الاجتماع الدوري للمحافظين الذي ترأسه أمس، بقاعة الاجتماعات بالإمارة بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني، ومحافظي المحافظات والوكلاء المساعدين، بحمد الله سبحانه «أن امتعنا ليلة البارحة بمشاهدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي، والحمدلله طمأن -يحفظه الله- العالم ككل وبلاده وشعبه والعالم».وناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من المواضيع، واستعرض تقارير سير العمل في المحافظات.