دشن فريق أحياء الحمدانية؛ التابع لمركز حي الحمدانية في محافظة جدة، شعاره الجديد (مشينا صحة وعبادة) في ممشى طيبة، بحضور عدد كبير من الأعضاء ومرتادي الممشى.ودعا عضو فريق مشاة أحياء الحمدانية خالد الخيبري، سكان الحي إلى الالتزام والاستمرار في ممارسة رياضة المشي؛ كونها تعود بالنفع والصحة والعافية، مشيراً إلى أن رياضة المشي هي علاج فاعل لبعض الأمراض.