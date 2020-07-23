روى طلال دخيل الحازمي تفاصيل لقائه بوالد المجني عليه سعود بن فيصل الحازمي، بعد تنازله عن القصاص في الحادثة التي وقعت قبل نحو 6 أعوام وانتهت بمقتل (سعود).وقال طلال لـ«عكاظ»: «بمجرد أن علمت بخبر تنازل والد القتيل عن القصاص، سجدت لله شاكراً وقطعت عهداً على نفسي بزيارته فور خروجي من السجن لأقبل رأسه وأقدم له الشكر والتقدير والعرفان نظير تنازله، وعندما توجهت إليه كان استقباله لي كبيراً وموقفه نبيلاً، ولا أملك إلا أن أقول له جزاك الله خيرا فقد كُتبت لي حياة جديدة». وأضاف: «قلت لوالد سعود أنا ابنك الذي لم يمت وأنت بمثابة والدي، وموقفك هذا لن أنساه ما حييت واستقبالك هذا جعلني أرتاح أكثر من الذنب الذي ما زلت نادما عليه، وأسأل الله أن يسامحني»، شاكراً كل من ساهم في عتق رقبته وكل من كان له دور في تنازل أسرة المجني عليه.وتعود تفاصيل الحادثة إلى مشاجرة وقعت بين طلال وخال المجني عليه بمنطقة صحراوية تبعد عن عرعر نحو 100 كيلو، وقام القتيل سعود (رحمه الله) بمناصرة خاله ضد طلال الذي هرب من الموقع مستخدماً مركبته، إلا أن المجني عليه لحقه على قدميه ما أدى إلى دهسه، ورغم نقل سعود إلى المستشفى بكامل وعيه ومعاناته من كسر في الرجل فقط، إلا أنه توفي بعد مرور نصف ساعة.