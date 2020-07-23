كشف عضو لجنة إسكان العمالة الذي أصيب بفايروس كورونا الممرض تركي مساهر الشراري، تفاصيل لقائه عن بُعد مع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.وأكد لـ«عكاظ» رغبة أمير المنطقة في زيارته في منزله للاطمئنان عليه، إلا أن وجوده لدى أسرته في منطقة أخرى حالياً حال دون ذلك. وقال الشراري: «أصبت بفايروس كورونا أثناء ممارستي عملي في مركز صحي الخالدية بعرعر، وشفيت منه، وأقضي الآن مرحلة الحجر المنزلي».وأضاف: «تشرفت باتصال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وكنت أتمنى وجودي في عرعر»، مشيراً إلى أن الاتصال أثر في معنوياته كثيراً، وهو الأمر غير المستغرب على قيادة الوطن.