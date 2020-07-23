ليس باللقاح وحده، أو الدواء، ولا بمناعة القطيع ستكون الحرب على كوفيد-19 قد وضعت أوزارها؛ إذ إن جمهرة علماء الوبائيات حول العالم يعتقدون بأن تعايشاً لا مناص منه لا بد أن يحدث بين الإنسانية وفايروس كورونا الجديد. ولكي يتم ذلك لا بد من الاستمرار في إرشادات التباعد الاجتماعي، وتنظيف اليدين، وتعقيمهما، وارتداء قناع الوجه. وتنبهت إدارة مستشفيات منطقة السهول الوسطى في إنجلترا إلى ضرورة إيجاد حل مضمون النتيجة لمشكلة التعقيم الكامل لعنابر المستشفيات، وممراتها، وغرف الجراحة في مستشفيات منطقتي داربي وبيرتون. واهتدت إلى شراء روبوتات تقوم بتنظيف الأسطح بالأشعة فوق البنفسجية. يصل طول الواحد منها إلى خمسة أمتار، وتبلغ قيمته 71 ألف جنيه إسترليني. ويقوم الروبوت بقتل 99.99% من البكتيريا أو الفايروسات. وكانت الأبحاث العلمية أظهرت أنه يمكن تحييد خطر فايروس كوفيد-19، وتدميره باستخدام ضوء مكثف من الأشعة فوق البنفسجية. ويقول العلماء إن هناك شيئين فقط يعطبان الفايروس تماماً: إما مبيض الهايبوكلورايت، أو الأشعة فوق البنفسجية. وتقوم الأشعة فوق البنفسجية بتدمير الفايروس من خلال إلحاقها ضرراً بغشائه، ما يؤدي إلى تفكيك حمضه النووي الريبي (دي إن ايه).