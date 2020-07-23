شيعت جموع من المواطنين، ضحايا فاجعة قرية الشعبة في الأحساء، بعد مضى نحو 7 أيام على الحادثة.

وشهدت مقبرة الشعبة الشماليّة، توافد الأهالي وذوي وأقارب الضحايا الـ5، لمواراة جثامينهم في قبر جماعي.

وفي الوقت الذي يتحفّظ أهالي الضحايا عن الحديث عن أي تفاصيل إضافيّة، إلا أنه وبحسب المعلومات المتواردة، فإن والدة المتوفين الـ5 ساءت حالتها الصحيّة بسبب الواقعة، الأمر الذي استدعى مراجعتها المستشفى لمتابعة حالتها الصحيّة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرّة لمعرفة خيوط الجريمة البشعة التي هزّت الرأي العام، الفترة الماضية، حيث شاهد الأب المكلوم علي عباس الفرج (49 عاما)، أبناءه فارقوا الحياة ما بين شنق أو نحر.

وأكد عدد من ذوي المتوفين لـ«عكاظ» أنه لم يتم حتى الآن معرفة التفاصيل حيال الحادثة، وهي لدى الجهات المختصة، وفي ما يخص العزاء ذكروا أنه سيكون عبر الهاتف تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الجهات المعنية.