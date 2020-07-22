دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم (الأربعاء) انطلاق مبادرة «ميثاق القطرة» بمقر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيشة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني، ومديري عدد من الجهات الحكومية.

وأكد مدير مكتب الوزارة ببيشة المهندس سالم القرني أن المبادرة تهدف إلى «الحد من تسريب المياه في المنازل والمباني والمزارع، وتوعية المجتمع بعدم هدر أو سوء استخدام المياه، والمساهمة في حل عرقلة خدمات المياه، وتوعية المزارعين باستخدام طرق الري الحديثة». وأضاف أنه تم افتتاح مقر القطرة بالمكتب الذي تم إعداده لإقامة الندوات والمحاضرات، وورش العمل، وانعقاد الاجتماعات المتعلقة بالجانب البيئي، وتم تجهيزه بعدد 160 لوحة تشكيلية ترمز للطبيعة الخضراء وتراث المنطقة بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات بمنطقة عسير، إضافة إلى توقيع شراكة مع جمعية «إعلاميون»، وجمعية طلائع للمشاركة في مهرجان صفري بيشة هذا العام.

بعد ذلك عُقد اجتماع برئاسة محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، ناقش الترتيبات الأولية لإقامة مهرجان صفري بيشة 2020، وتوزيع المهمات على الجهات المشاركة واللجان المنظمة. وأشاد محافظ بيشة برؤية وأهداف مبادرة «ميثاق القطرة»، مشيدا بجهود مكتب البيئة في محافظة بيشة والجهات المشاركة في هذه المبادرة.