أدى انقلاب سيارة على طريق الساحل إلى حالتي وفاة وإصابة 10 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح أمس (الثلاثاء) بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي وعلى الفور توجهت ست فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، فيما تم تسجيل 12 إصابة منها حالتا وفاة وحالتا إصابات حرجة وثماني إصابات متفاوتة مابين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.