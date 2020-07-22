أكملت بلدية محافظة المذنب التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لموسم عيد الأضحى المبارك، يتضمن ذلك أعمال التجهيز والتنظيم لعملية البيع خلال العشر الأولى من ذي الحجة بتخصيص إحدى الساحات لمزاد الأضاحي بالجملة والتفريد مع تحديد مواقف خاصة لملاك المواشي وأخرى لمرتادي السوق.



وقامت البلدية بعمل تجهيزات المسلخ الحكومي لاستقبال الأضاحي من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص مع وضع لوحات إرشادية، كذلك زيادة العاملين بالمسلخ خلال أيام العيد من أطباء بيطريين وجزارين وعمال نظافة، لاستيعاب أعداد الأضاحي التي ترد للمسلخ مع تكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.