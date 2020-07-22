ضبطت فرق الطوارئ والرقابة المسائية بأمانة عسير، مطعما شهيرا بمدينة أبها، تديره عمالة استغلت موقعا مجاورا للمطعم، لتخزين مواد غذائية فاسدة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية رصدت تحركات العمالة التي تتردد على الموقع باستمرار في فترات متأخرة من الليل، وتمكنت من مداهمته بدعم الجهات الأمنية، حيث تم ضبط 1325 كيلوغراما من لحوم الدجاج الفاسدة، ومجموعة من المواد الغذائية المتنوعة، والتي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية، ونقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية، وضبط 800 كيلوغرام من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية، إذ اتضح بعد الكشف عليه اختلاطه بفضلات الفئران، وتخزينه في بيئة تكثر بها الحشرات، والقوارض علاوة على سوء النظافة، فيما تم محاولة تعطيل المراقبين عن أداء عملهم، وهروب عمال آخرين من الموقع.

وأضاف: تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة الذين تم ضبطهم لوحدة الضبط، وإغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين مشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية أخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940).