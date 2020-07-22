أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 2331 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3139 حالة تعافٍ إضافية، و44 حالة وفاة جديدة، لتبلغ نسبة التعافي 134.6% خلال 24 ساعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 258.156 حالة، من بينها 45.157 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2143 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 210.398 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2601 حالة وفاة، لتبلغ نسبة التعافي من الفايروس في المملكة 81.5% من إجمالي حالات الإصابة حتى الآن، فيما بلغت نسبة الوفيات 1%.

ووفقا لأعلى المدن تسجيلا للإصابات الجديدة، فجاءت كالتالي: الهفوف (159)، الطائف (145)، الرياض (136)، المبرز (121)، الدمام (115)، خميس مشيط (105)، مكة المكرمة (97)، جدة (96)، جازان (79)، حائل (71)، نجران (70)، فيما جاء ترتيب أعلى المدن في تسجيل حالات التعافي خلال 24 ساعة كالتالي: الدمام (380)، الرياض (288)، مكة المكرمة (169)، أبها (159)، الهفوف (151)، القطيف (149)، المبرز (142)، جدة (137)، الخبر (136)، نجران (91)، الطائف (84)، الظهران (84)، المدينة المنورة (72)، الجبيل (72).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.