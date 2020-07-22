أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي جاهزية كافة قوات أمن الحج المشاركة في مهمة موسم حج 1441 للعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهد والتفاني لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشددا على أهمية تقديم أرقى الخدمات الإنسانية والأمنية في كافة المواقع.

وأشار إلى أن جميع القطاعات الأمنية والخدمية حظيت بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق أول الحربي صباح اليوم (الأربعاء) عددا من المواقع بالمشاعر المقدسة يرافقه قيادات قوات أمن الحج يتقدمهم قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، وشملت الجولة مسجد نمرة حيث استمع إلى شرح موجز من مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن حركة سير الحجاج يوم عرفة، بعد ذلك تفقد جبل الرحمة ومقر الحجاج في عرفات ومشعر مزدلفة ومنشأة الجمرات ومقر إسكان الحجاج بمشر منى استمع خلالها لشرح مفصل على الخطط التنظيمية والمرورية.

وشملت جولة مدير الأمن العام مقر شرطة العاصمة المقدسة، حيث استمع لشرح عن الخطة العامة لشرطة العاصمة المقدسة بموسم الحج، كما شاهد عرضاً مرئياً عن استعرض تأسيس شرطة العاصمة المقدسة 1343هـ وتشرفها لخدمة أهالي العاصمة المقدسة وزوار وضيوف بيت الله الحرام.

واختتم الجولة بالوقوف على خطوات التنفيذ لمجمل الخطط في المسجد الحرام، إذ استمع إلى شرح عن استعدادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وفق إجراءات تضمن بإذن الله سلامتهم وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية لحج آمن وصحي.