أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1.693.182.686 ريالا، حيث تم إيداع 1.397.657.827 ريالا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.652.992 ريالا، و102.871.873 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، وتم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.