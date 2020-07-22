خصصت وزارة التعليم لمرحلة رياض الأطفال تطبيقاً إلكترونيا مجانياً للتعليم عن بُعد بمسمى «الروضة الافتراضية»، يسمح بإضافة خمسة أبناء فقط كحد أعلى، وذلك للأطفال بعمر 3-6 سنوات.

وتقدم الوزارة من خلال التطبيق جميع الخدمات التعليمية للأطفال، وذلك سعياً منها لتنمية قدرات ومهارات الطفل بالتعليم الممتع، وتخفيف الوقت والجهد على أولياء الأمور، والاستفادة من التقنيات الحديثة لجعل التعلّم في متناول الأطفال في أي وقت ومكان، إذ تم توفير 11 محتوى وعنصرا تعليميا تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلّم المبكر في المملكة: معيار التربية الإسلامية، نهج التعلٍم، العمليات المعرفية، الصحة والتطور البدني، المعيار العاطفي الاجتماعي، إضافة إلى الوطنية والدراسات الاجتماعية، والتطور اللغوي في القراءة والكتابة.

ويتضمن التطبيق كذلك مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية، ومنها القصص التربوية والألعاب التقنية والأنشطة التفاعلية والفيديوهات والأناشيد التعليمية، متضمنةً العديد من الإرشادات والرسائل التوعوية لولي الأمر؛ لمساعدته في دعم تعليم وتقييم الطفل على المهارات التي تهدف الروضة إكسابها للطفل في المنزل.