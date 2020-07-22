ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، عالياً الجهود الكبيرة والمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دعم ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وهنأ رئيس البرلمان العربي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الكريم بتماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء.



وأعرب رئيس البرلمان العربي في بيان صدر عنه اليوم (الأربعاء)، «عن الامتنان والشكر لله عز وجل الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية، سائلاً الله عز وجل أن يوفق مقامه الكريم وولي عهده في قيادة مسيرة الخير والتقدم والرفعة والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم».