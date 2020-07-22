اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441، وباشراف من نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على المشاريع التالية: تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين، وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ، وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة، وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا، حيث اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وأضاف كعكي أنه وكالمعتاد هناك تنسيقات متواصلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية والتي بدورها ستسهم في نجاح موسم الحج، مبيننا أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضاً على مهمات المركز الإعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأبان المتحدث باسم الهيئة أن الخطة التشغيلية تولي الاهتمام في متابعة كافة المشاريع من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج وذلك لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.