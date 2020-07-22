أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال موسم عيد الاضحى المبارك، واكتمال كافة الاستعدادات الصحية والخدمية والرقابية للعمل خلال أيام العيد، إذ شملت تلك الاستعدادات إعداد خطة متكاملة تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، وذلك في إطار سعي الأمانة لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين والزوار.

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أنه جرى العمل على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، التي شملت تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه وكافة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة. والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ومواقع التاريخ الإسلامي ومحيط المساجد التي تشهد كثافة من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.

كما شملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين والجزارين، وذلك لتوفر عدد من المقومات الصحية في المسالخ وهي وجود الكشف البيطري قبل وبعد الذبح ووجود الجزارين المؤهلين، إضافة إلى ضمان آلية الذبح حسب الشريعة الإسلامية، مع وجود البيئة النظيفة والآمنة للذبح وايضاً التخلص الآمن من مخلفات الأنعام. كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح وذلك تسهيلا على المضحين، حيث خصصت الأمانة عدة فرق رقابية لمتابعة سير العمل في تلك المواقع، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية وتكثيف أعمال فرق النظافة، وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في كافة الشوارع والميادين والأسواق.

وبينت أمانة المدينة المنورة أنها وضعت بروتوكولات وقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين والزوار للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الاغذية والمطابخ المركزية، والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات والفنادق وأسواق النفع العام بالإضافة لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، وخصوصاً الواقعة على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ودعت أمانة المدينة المنورة الأهالي والمواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، مشددة على التجار وملاك المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ للتعاون، وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة لتجنب ايقاع الغرامات والمخالفات عليهم.